Kediler pandemi sebebiyle kapalı olan lokantada mahsur kaldı: Biri öldü, yeni doğan iki yavru kurtarıldı

Bursa'da pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan lokantada mahsur kalan kediler ve ölen bir kedi vatandaşların 'HAYDİ' uygulamasından yaptığı ihbar sonucu ekipler tarafından kurtarıldı.

Bursa'da Osmangazi İlçesi Tahtakale Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde bulunan ve pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan lokantada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dükkanın bacasından içeri giren hamile bir kedinin içeride doğum yaptıktan sonra dışarı çıkamadığını ve içeride mahsur kaldığını gören vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı Hayvan Durum İzleme Aplikasyonu (HAYDİ) uygulamasından ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen HAYDİ ekipleri lokantanın uzun süredir kapalı olduğunu görünce sahibine ulaşmaya çalıştı. Telefonla irtibat kurulan iş yeri sahibi kısa sürede olay yerine geldi. Anahtarla kapısı açılan dükkana giren ekipler bir kediyi ölü olarak bulurken, 2 kediyi çıkarmayı başardı.

Kedilerin mahsur kaldığını fark eden ve durumu HAYDİ ekibine bildiren mahalle sakinlerinden Leyla Hasan, şunları söyledi:

“Burada daha önce de yavru kediler mahsur kalmıştı. O zaman da kediler ölmüştü. "Bu yavrular da aynı şekilde ölmesin" diye HAYDİ uygulamasına başvurduk. Daha sonra ekipler hemen geri dönüş yaptı. Sonrasında da kısa sürede buraya geldiler. Çok uğraştılar. Öncelikle Asayiş Şube Müdürü Erol Turan'a çok teşekkür ederim. Kendisi bizzat gelerek ilgilendi. Çok şükür hayvanları çıkarttık. Ölmeden içerideki kedileri de çıkartmayı başardılar. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Bacadan düştüklerini öğrendik ve ilk işimiz orayı kapatmak olacak. Herkesin böyle durumlarda HAYDİ uygulamasını kullanmasını tavsiye ediyorum. Çok güzel ilgilendiler.”