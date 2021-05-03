Alkollü içki satışı yasağını imzalayan CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı'ndan açıklama

İl hıfzıssıhha kurulunun tam kapanma döneminde alkollü içki satışını yasaklayan kararında imzası bulunan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, "Alınan kurul kararında sadece alkol satışının yasaklanması yok. Diğer olumlu kararlar da var. Kamu görevlisi olarak imzalamak zorundasınız" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanmayla ilgili İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan'da bir genelge yayınlandı.

Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, genelgeyi dayanak alarak, "Tam kapanma döneminde tekel büfelerinin kapalı olmasına, market ve bakkal gibi yerlerde alkollü ürünün satılmaması" kararı verdi. Kararda, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın imzasının da bulunması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Cumhuriyet gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre Gökhan, "Alınan kurul kararında sadece alkol satışının yasaklanması yok. Diğer olumlu kararlar da var. Kamu görevlisi olarak imzalamak zorundasınız" dedi. Gökhan, söz konusu yasağa karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan alkollü içki satışı yasağı kararında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de imzası ve onayı olduğu iddia edildi. Konuya dair belediyeden yapılan açıklamada iddialar reddedildi.