İmamoğlu’ndan yeni metro hattı açıklaması: Finansman için EBRD ile görüşülüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık 25.5 kilometre uzunluğundaki İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı projesinin bir bölümünün finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile görüştüklerini açıkladı.

Reuters’ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kentin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalarken, belediye EBRD ile yeni bir metro hattının finansmanı için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

İmamoğlu, nüfusu hızla artan ve 3.5 milyon kişinin yaşadığı beş ilçeden geçecek olan yaklaşık 25.5 kilometre uzunluktaki İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metro hattı projesinin bir bölümünün finansmanı için EBRD ile görüştüklerini söyledi.

İmamoğlu, EBRD’nin Yeşil Kentler programına İstanbul’un katılması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında hattın 11.5 ve 14 km’den oluşan iki etaptan oluşacağını ifade ederek, “Hattın finansmanını konuşuyoruz. Hattı ikiye bölerek yapmayı da hedefleyebiliriz diye bir altyapı çalışmamız var. Şu anda EBRD ile bu süreci konuşuyoruz ve maliyetleri üzerinden mali desteklenmesini konuşuyoruz” dedi.

‘EBRD olarak hali hazırda İstanbul’daki iki metro hattına finansman sağlıyoruz’

EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso da, “EBRD olarak hali hazırda İstanbul’daki iki metro hattına finansman sağlıyoruz, toplu taşıma ve kent hayatının diğer alanlarında yapılacak diğer iyileştirmeleri de finanse etmeye hazırız” dedi.

Şu ana kadar İstanbul’daki metro projelerine 186 milyon euro kredi sağlayan EBRD, projenin 14 km’lik bölümüne finansman desteği vereceğini belirtti.

İmzalanan mutakabat zaptı, İBB’nin yeşil olarak nitelenen projelerine EBRD’den finansman bulmasını kolaylaştıracak.

'Kanal İstanbul'da netleşmiş bir yol haritası yok'

Dünya’nın haberine göre, EBRD ile düzenlenen mutabakat zaptı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Kanal projesi İstanbul için bir tehdittir. Şu anda Kanal İstanbul'da netleşmiş bir yol haritası yok. Bizim bu sürecin planlarına ve işleyişine dair açtığımız davalarımız devam ediyor. Olgunlaşmış bir süreç henüz yok, umut ediyoruz ki olmayacak" diye konuştu.

'İstanbul'un korunması sadece ulusal değil uluslararası bir meseledir'

İmamoğlu, Kanal projesi hakkında yabancı finans kuruluşlarından gelen talepler üzerine bilgi notları gönderdiklerini belirterek, "Dünyanın farklı finans kuruluşlarına da birtakım bilgi notları bizden istendiğinde yolladık ya da farklı ülkelerin yöneticilerinin talepleri doğrultusunda bilgi paylaşımlarımızı yaptık, bunu da yapmaya devam ediyoruz. Çünkü İstanbul'un korunması sadece ulusal değil uluslararası bir meseledir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayanların yüzde 65-70'inin projeye karşı olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Çevreye dönük tahribatı neredeyse en yüksek seviyede olan projeye karşıtlığın dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.