Kovid-19 tedavisi gören Mısra Öz, hastaneden taburcu oldu

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mısra Öz, hastaneden taburcu oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyünde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında oğlu Oğuz Arda Sel'i yitiren Mısra Öz, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Kovid-19'a yakalanan ve solunum sıkıntısı nedeniyle 11 Nisan 2021 tarihinde tedavisine başlanan Öz, artan şikayetleri üzerine 17 Nisan 2021’de yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.

Sağlığındaki olumlu gelişmeler üzerine 25 Nisan 2021 tarihinde normal hasta odasına alınan Öz’ün sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu, "Hastamız Mısra Öz' ün hastanemizdeki tedavisi sonlanmış olup sağlığına kavuşmuş olarak 3 Mayıs 2021 tarihinde taburcu edilmiştir. Kendisine sağlıklı günler diliyoruz" ifadelerini kullandı.