Çorum İYİ Parti teşkilatında dört başkan yardımcısı istifa etti

Çorum İYİ Parti teşkilatında başkan yardımcıları istifa etti. Başkan yardımcıları, İl Başkanı Bekir Özsaçmacı'yı, başkan ise istifa edenleri suçladı.

Duvar’dan Elvan Yılmaz’ın haberine göre, İYİ Parti il başkan yardımcıları Engin Erenler, Mehmet Okay ve Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Zehra Işık ile Menderes Demir görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa etti.

Engin Erenler, İl Başkanı Bekir Özsaçmacı'nın kendilerinden tutarsız isteklerde bulunduğunu belirterek "Benden İYİ Parti milletvekilleri ile çekilmiş fotoğraflarımı sosyal medya hesabımdan silmemi istedi. Bunun yanlış anlaşılabileceğini söyledi. İYİ Parti il başkan yardımcısıyım, kendi milletvekillerimizle çekilmiş fotoğraflarım nasıl bir yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. Bunun yanı sıra başka sıkıntılarımız da vardı. Rahat çalışamayacağımı düşünerek, görevimden ve partiden istifa etmek zorunda kaldım" dedi.

Merkez ilçe başkan yardımcılığı görevinden ve parti üyeliğinden istifa eden Menderes Demir ise Engin Erenler gibi benzer açıklamada bulunarak, parti içerisindeki uyumsuzluk ve çalışma huzurunun kalmamasından yakınarak istifa ettiğini belirtti.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ise istifaları kendisinin istediğini ileri sürdü. İYİ Parti Çorum teşkilatının yaklaşık 60 kişiden oluştuğu bilgisini veren Özsaçmacı istifaları performans durumuna göre istediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu durum, siyasi partilerde performans neticesinde rutin bir yenileme ile yoğun çalışma ortamı oluşturmamızı sağlamaktadır. Çalışma arkadaşlarımızın katkısına teşekkür ederim.”