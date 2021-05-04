Selvi: 'Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasını doğru buluyor' deniyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı ortaklarının 2023 seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi. Selvi ayrıca, "Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasını doğru bulduğu ifade ediliyor" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, '2023 seçimlerinde muhalefet ortak aday çabasında' başlığıyla yayımlanan yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2023 seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmak için yoğun bir çaba içinde olduklarını söyledi.

İki liderin zaman zaman bir araya geldiklerini, kimi zaman özel görüşmeler yaptıklarını ifade eden Selvi, Kılıçdaroğlu'nun bir ara adaylık sinyali verse de stratejisinin ortak aday çıkarılması yönünde olduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde de ortak adaylık modelini zorladı ancak Abdullah Gül formülü tutmadı. CHP isyan etti. Meral Akşener, Gül’ün önünü kesti çünkü kendisi aday oldu. Ancak bu kez strateji değişti. Bu kez ortak adaylık daha güçlü bir ihtimal" diyen Selvi, Akşener'in "Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin geleceğiyle oynamayacağım" şeklindeki açıklamasını hatırlattı. Selvi, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu ile Akşener’in A planı, 2023’te millet ittifakı olarak ortak aday çıkarmak. İki liderin yerel seçimlerde olduğu gibi muhafazakâr ve Kürt seçmenden oy alabilecek isimlerin üzerinde durduğu ifade ediliyor. B planında ise ilk turda her partinin kendi adayını çıkarıp, seçimler ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısındaki adayda birleşmesi var.

Akşener'in Cumhurbaşkanlığı değerlendirmesi

Akşener 2023’e doğru 2018 seçimlerine göre farklı sinyaller veriyor. Kısa bir süre önce, '24 Haziran’da Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olmuş olduğu için şimdi herkes dönüyor ‘sen aday mısın’ diye soruyor. Yarın ben cumhurbaşkanı olabileyim diye bırakın kelimeyi, harf çıkarmadım ağzımdan. Benim kendimle ilgili vazgeçmeyeceğim hiçbir şey yok, bana dair. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu şartların en büyük sorumluluğu tek adam meselesidir. Cumhurbaşkanlığı diye getirilip Partili Cumhurbaşkanlığı’na çevrilen ucube sistemdir. Önceliğimiz bu sistemi değiştirmek olmalıdır. Bu sistemin değişmesinin önüne geçecek hiçbir tavrım olmayacak, bu kadar net söylüyorum' dedi.

İmamoğlu ve Yavaş

Millet ittifakının ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemede altın hisse Akşener’de. Meral Akşener kendisi ortak aday olmasa da istemediği bir ismin aday gösterilmesine izin vermeyecek. Abdullah Gül sürecine göre Akşener’in eli bugün daha güçlü. Akşener kendisi aday olmasa da kimin olacağını belirleyecek isim olmak istiyor. Akşener’in öncelikli tercihinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğu söyleniyor."

Ortak aday Akşener olur mu?

Devamında "Akşener’in aday olmayacağı yönündeki mesajlarına rağmen İYİ Parti cephesinde, hava tam tersine. İYİ Parti, Akşener’in ortak aday olması görüşünde" ifadesini kullanan Selvi, bu konuda İYİ Parti yöneticileriyle konuştuğunu ve üç gerekçe sıraladıklarını söyledi.

Selvi, bu gerekçeleri "Akşener siyasetin yükselen yıldızı", "Tek kadın aday olarak avantajlı", "Muhafazakâr kesimden de oy alma şansı yüksek" diye aktardı.

Bu noktada eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Siyasette 24 saat uzun bir süredir" sözünü hatırlatan Selvi, "2023’e kadar çok şey olur. Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı denklemindeki en güçlü adaylarından biri olma özelliğini koruyor" yorumunda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tüm stratejisini cumhurbaşkanı seçimleri üzerine kurduğunu belirten Selvi, şunları yazdı:

"Kılıçdaroğlu’nun, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın bir dönem daha belediye başkanlığı yapmasını doğru bulduğu ifade ediliyor. Muhalefetin cumhurbaşkanı adayları olarak Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş dörtlüsü konuşuluyor. Ancak dört isim üzerinde ittifak sağlanamazsa siyaset dışı bir isim gündeme gelir mi?

Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden sonra çok fazla ihtimal verilmiyor. Ancak son dönemlerde aldığı kararlarla Türkiye’nin önünü açan, siyaset dışı bir kurumun başkanıyla ilgili beklentiler ifade ediliyor. Kulislerin dilini tutmak mümkün değil ki...

Seçim yasası

2023 seçimlerine giderken en büyük belirsizliği seçim yasası oluşturuyor. AK Parti ile MHP’nin ayrı ayrı çalıştığı seçim yasasında ittifakların durumu ve seçim barajının ne olacağı en büyük belirsizlikleri oluşturuyor. Seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye çekilmesi düşünülüyor. Seçim barajının düşmesiyle birlikte İYİ Parti’nin millet ittifakında devam edip etmeyeceği bilinmiyor.

Üçüncü ittifak