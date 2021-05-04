AK Parti'den Bahçeli'nin yeni anayasa önerisine ilişkin ilk açıklama: Bizim de yazım sürecimiz bitmek üzere

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıklanan 100 maddelik yeni anayasa önerisini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bostancı, "Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bostancı, "Bizim de anayasa yazım sürecimiz bitmek üzere. Detaylarıyla birlikte inşallah bayramdan sonra uygun bir vakitte kamuoyu ile paylaşılacaktır. Anayasalar toplumsal uzlaşma metinleri olmak durumundadır" dedi.

Bostancı, "Biz öncelikle Cumhur İttifakı olarak kendi içimizde bir çalışma yapar ve nihayet diğer partilerle bir süreç yürütmek isteriz. Parlamentoda temsil edilen tüm partiler Anayasa konusunda yaklaşımlarının ne olduğunu birer taslak metinle ortaya koyarlarsa bu yerinde olur" ifadesini kullandı.