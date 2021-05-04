Tonlarca sebze meyve hal esnafının elinde kaldı: '2 liraya domates için müşteri bulamıyorum'

Türkiye genelinde uygulanan tam kapanma nedeniyle semt pazarlarının kurulmamasından dolayı tonlarca sebze ve meyve hal esnafının elinde kaldı. Esnaf Şevki Kavak 4 liraya mal ettiği domates için 2 liraya müşteri bulamadığını söyledi.

Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi’nde başta domates, salatalık, patates, soğan, yeşillik, çilek, muz, yenidünya ve elma olmak üzere tonlarca ürün semt pazarları kurulmadığı için esnafın elinde kaldı.

İHA'nın haberine göre halde, 2 liraya alıcı bulamayan domates zincir marketlerde 6-7 liradan, 1 lira olan patates 3 liradan, 30 kuruşa satılamayan soğan ise markette 2 liradan alıcı buluyor.

Kabzımallar ise ürünlerin yaklaşık 3-4 katı fiyata satılan marketler yerine belirli günlerde yüzde 50 kapasiteyle pazarların açılmasını istiyor.

Esnaf Şevki Kavak ise 4 liraya mal ettiği domates için 2 liraya müşteri bulamadığını belirterek şunları söyledi:

“Tam kapanmadan dolayı mallarımız elde kaldı.Fiyatları aldığımızın da altına düşürmemize rağmen satamıyoruz. Bir sürü malımız var içeride ve bunlar dökülecek. İnekçileri, çöpçüleri çağırıp dökeceğiz. 3 lira 60 kuruşa satın aldığım ve ortalama 4 liraya mal ettiğim domates için 2 liraya müşteri arıyorum. 1 lira 50 kuruşa aldığım kabağı 50 kuruşa satamıyorum. Benim sorunum Türkiye genelindeki bütün halcilerin sorunu. Bunun da bir çözümünü yetkililerden bekliyorum.”

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, tonlarca ürünün çürüdüğünü belirterek, “Başta üreticiler olmak üzere herkesin Allah yardımcısı olsun. Durum çok vahim. Sadece bir esnafımız da 50-60 ton kuru soğan çürüdü. Patates aynı şekilde. 30 kuruşa soğan satamıyoruz. Pazarlar kapalı olduğu için hallerin açık olması hiçbir işe yaramıyor.Marketler açık ama onlarda halden ürün almıyor. Tarlalardan alıyor. Tarladaki üreticiyi de boğuyorlar ve dönüp ucuza marketlerde satmıyorlar. Bugün alıcı olmadığı için salatalık 50-60 kuruşa kadar düştü. Eğer müşteri olsa onun istediği fiyata verilecek ürünler” ifadelerini kullandı.

Batman, semt pazarlarının belirli günlerde yüzde 50 kapasiteyle açılması gerektiğini, pazarların açılması halinde vatandaşların ucuza sebze ve meyve alabileceğini söyledi.