Türk heyeti, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunacak

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın başkanlığındaki Türk heyeti, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs'ta Kahire'de yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımların üzerinde durulacağı belirtildi.

Mısır Dışişleri'nden açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk heyetiyle Kahire'de yapılan görüşmeler 'istikşafi' olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Türk tarafıyla görüşmelerde ilişkilerin normalleşmesini sağlayabilecek gerekli adımlar üzerinde durulacak" denildi. Ayrıca görüşmelerin ikili ilişkileri ve bölgesel konuları kapsayacağı kaydedildi.