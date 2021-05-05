Kayıt
13:01 05 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Nagehan Alçı: Aman dikkat, bu 15 gün boyunca çocuğunuzun defteri bitti, kalemi bozuldu ise yandınız

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104029/09/1040290954_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_56a4fa6b9e19672968da45fa35f6db9c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105051044428624-nagehan-alci-aman-dikkat-bu-15-gun-boyunca-cocugunuzun-defteri-bitti-kalemi-bozuldu-ise-yandiniz/

    Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 17 günlük kapanma sürecinde marketlerde kırtasiye malzemelerinin de satılmayacağını belirterek "Aman dikkat, bu 15 gün boyunca çocuğunuzun defteri bitti, kalemi bozuldu ise yandınız. Yenisini alamazsınız. Kalem, defter temel ihtiyaç olarak görülmüyor bu ülkede" dedi.

    Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Baklava-sosis temel ihtiyaç, kitap-kalem değil' başlığıyla yayımlanan yazısında tam kapanma sürecine dair çıkarılan 'market genelgesini' değerlendirdi. 

    İlk olarak bu sabah bir baş ağrısı ile uyandığını belirten Alçı, "Baktım saat 07.15. Sonra fark ettim. Delinen beynim değil, yanı başımızdaki inşaatın duvarı. Memlekette ‘tam kapanma’ var ama çalışma sabah 7’de başlamış. Temel ihtiyaçlar dışındaki alanlar ‘tam kapalı’ olduğuna göre yanımızdaki site inşaatı 'temel bir ihtiyaç' olsa gerek" dedi.

    Neyin temel ihtiyaç olarak kabul edildiği konusunda kafasının epey karışık olduğunu belirten Alçı, "Temel ihtiyaç olarak görülen ve satışı serbest olanlar ile satışı yasaklananlar listesine bakınca ciddi problemler görüyorum. Aslında bu liste ülkede neyin öncelik olarak görülüp neyin görülmediğini gösteren acı bir özet gibi" ifadesini kullandı.

    Son genelge ile market içindeki satışları da yasaklananlar arasında kırtasiye malzemelerinin de bulunduğunu belirten Alçı, "Kırtasiyeciler zaten kapalı. Son düzenleme ile artık marketten de defter, kalem, kitap alınamıyor. Çocuklarımız ‘teoride’ eğitime devam ediyor. Kağıda, kaleme ihtiyacı olan milyonlarca öğrenci var. Aman dikkat! Bu 15 gün boyunca çocuğunuzun defteri bitti, kalemi bozuldu ise yandınız! Yenisini alamazsınız. Kalem, defter temel ihtiyaç olarak görülmüyor bu ülkede" diye yazdı.

    'Kitaba gelene kadar çok temel ihtiyacımız var, kuruyemiş mesela'

    Bu düzenlemenin, 'uzaktan eğitim dense de eğitimin fiilen devam etmediğinin bir göstergesi' olduğunu savunan Alçı, "15 gün boyunca kitap da alamazsınız. Marketlerde satılanlar da yasaklandı. E sıra kitap okumaya gelir mi, derseniz, haklısınız. Listeye bakacak olursanız temel ihtiyaç değil ki kitap. Zira kitaba gelene kadar çok temel ihtiyacımız var" dedi. Alçı, şöyle devam etti:

    • "Kuruyemiş mesela… Sevgili okurlar, kapanmanın başından beri bu düzenlemenin esnafa zarar verdiğini söyleyen ve buna isyan eden bir yazarım. Kimsenin işine engel yaratma gibi bir niyetim yok. Aksine işine engel olunanların sesi olmaya gayret ediyorum fakat kuruyemiş temel ihtiyaç mıdır?
    • Peki ya tatlı elzem midir? Pandemide sağlık diyoruz, sağlığa en büyük tehdit şeker. Şayet sağlığımızı korumak için düzenleme yapılıyorsa başta şekerin satışının yasaklanması gerekir… Ha ben bunu doğru bulmam ama temel ihtiyaç listesinde baklava, şöbiyet ve hatta sosis salam olup defter kalem, kitap olmayınca isyan ediyorum.
    • Bu mudur bizim temel ihtiyaç önceliklerimiz? Burada ciddi bir zihniyet sorunu var maalesef sevgili okurlar. Alkol yasağına kilitlenip kaldık, evet bence de anlamsız ve gereksiz bir yasak alkol yasağı. Ama keşke alkol yasağına ses çıkardığımız kadar bu ülkenin çocuklarına önem ve öncelik verilmemesine de ses çıkarsak."

    'Artık okullarla ilgili yazmaktan ve bu konuda yalnız kalmaktan yoruldum'

    Alçı, devamında bir yılı aşkın süredir devam eden uzaktan eğitimle ilgili görüşlerini dile getirdi. "Ben artık okullarla ilgili yazmaktan ve bu konuda yalnız kalmaktan yoruldum. 1.5 seneye yürüyoruz okulsuz. Bu gidişle önümüzdeki seneden bile korkmaya başladım" ifadesini kullanan Alçı, "Çocuklarımız göz göre göre mahvoldu. Şimdi memlekette iki hafta boyunca kitap, kalem, defter satışı yasaklandı. Alkol yasağına çıkan sesin milyonda biri ses çıkmıyor. Bırakın sesi bu, konu bile değil" diye yazdı.

    'Bizim bu gömleğin düğmelerini tamamen açıp yeniden iliklememiz gerekiyor'

    Alçı, sözlerini "Sevgili dostlar, bizim bu gömleğin düğmelerini tamamen açıp yeniden iliklememiz gerekiyor. Bunun siyasi görüşü, sağı, solu yok. Topyekun bir zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Aksi takdirde sosisin, salamın, baklavanın, böreğin temel ihtiyaç olarak görülüp kitabın ve kalemin yasaklandığı, özgürlük adı altında bir tek alkol yasağına isyan edildiği bir ülkede yaşamaya devam edeceğiz" diye noktaladı.

    Etiketler:
    Okul, Uzaktan eğitim, Alkol, Yasak, Kalem, Kitap, kırtasiye, Market, tam kapanma, Nagehan Alçı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Andrew Brown - cenaze
    Polis tarafından öldürülen siyah Amerikalı Andrew Brown için cenaze töreni yapıldı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet