Nagehan Alçı: Aman dikkat, bu 15 gün boyunca çocuğunuzun defteri bitti, kalemi bozuldu ise yandınız

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 17 günlük kapanma sürecinde marketlerde kırtasiye malzemelerinin de satılmayacağını belirterek "Aman dikkat, bu 15 gün boyunca çocuğunuzun defteri bitti, kalemi bozuldu ise yandınız. Yenisini alamazsınız. Kalem, defter temel ihtiyaç olarak görülmüyor bu ülkede" dedi.

Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, 'Baklava-sosis temel ihtiyaç, kitap-kalem değil' başlığıyla yayımlanan yazısında tam kapanma sürecine dair çıkarılan 'market genelgesini' değerlendirdi.

İlk olarak bu sabah bir baş ağrısı ile uyandığını belirten Alçı, "Baktım saat 07.15. Sonra fark ettim. Delinen beynim değil, yanı başımızdaki inşaatın duvarı. Memlekette ‘tam kapanma’ var ama çalışma sabah 7’de başlamış. Temel ihtiyaçlar dışındaki alanlar ‘tam kapalı’ olduğuna göre yanımızdaki site inşaatı 'temel bir ihtiyaç' olsa gerek" dedi.

Neyin temel ihtiyaç olarak kabul edildiği konusunda kafasının epey karışık olduğunu belirten Alçı, "Temel ihtiyaç olarak görülen ve satışı serbest olanlar ile satışı yasaklananlar listesine bakınca ciddi problemler görüyorum. Aslında bu liste ülkede neyin öncelik olarak görülüp neyin görülmediğini gösteren acı bir özet gibi" ifadesini kullandı.

Son genelge ile market içindeki satışları da yasaklananlar arasında kırtasiye malzemelerinin de bulunduğunu belirten Alçı, "Kırtasiyeciler zaten kapalı. Son düzenleme ile artık marketten de defter, kalem, kitap alınamıyor. Çocuklarımız ‘teoride’ eğitime devam ediyor. Kağıda, kaleme ihtiyacı olan milyonlarca öğrenci var. Aman dikkat! Bu 15 gün boyunca çocuğunuzun defteri bitti, kalemi bozuldu ise yandınız! Yenisini alamazsınız. Kalem, defter temel ihtiyaç olarak görülmüyor bu ülkede" diye yazdı.

'Kitaba gelene kadar çok temel ihtiyacımız var, kuruyemiş mesela'

Bu düzenlemenin, 'uzaktan eğitim dense de eğitimin fiilen devam etmediğinin bir göstergesi' olduğunu savunan Alçı, "15 gün boyunca kitap da alamazsınız. Marketlerde satılanlar da yasaklandı. E sıra kitap okumaya gelir mi, derseniz, haklısınız. Listeye bakacak olursanız temel ihtiyaç değil ki kitap. Zira kitaba gelene kadar çok temel ihtiyacımız var" dedi. Alçı, şöyle devam etti:

" Kuruyemiş mesela… Sevgili okurlar, kapanmanın başından beri bu düzenlemenin esnafa zarar verdiğini söyleyen ve buna isyan eden bir yazarım. Kimsenin işine engel yaratma gibi bir niyetim yok. Aksine işine engel olunanların sesi olmaya gayret ediyorum fakat kuruyemiş temel ihtiyaç mıdır?

mesela… Sevgili okurlar, kapanmanın başından beri bu düzenlemenin esnafa zarar verdiğini söyleyen ve buna isyan eden bir yazarım. Kimsenin işine engel yaratma gibi bir niyetim yok. Aksine işine engel olunanların sesi olmaya gayret ediyorum fakat kuruyemiş temel ihtiyaç mıdır? Peki ya tatlı elzem midir? Pandemide sağlık diyoruz, sağlığa en büyük tehdit şeker . Şayet sağlığımızı korumak için düzenleme yapılıyorsa başta şekerin satışının yasaklanması gerekir… Ha ben bunu doğru bulmam ama temel ihtiyaç listesinde baklava, şöbiyet ve hatta sosis salam olup defter kalem, kitap olmayınca isyan ediyorum.

. Şayet sağlığımızı korumak için düzenleme yapılıyorsa başta şekerin satışının yasaklanması gerekir… Ha ben bunu doğru bulmam ama temel ihtiyaç listesinde baklava, şöbiyet ve hatta sosis salam olup defter kalem, kitap olmayınca isyan ediyorum. Bu mudur bizim temel ihtiyaç önceliklerimiz? Burada ciddi bir zihniyet sorunu var maalesef sevgili okurlar. Alkol yasağına kilitlenip kaldık, evet bence de anlamsız ve gereksiz bir yasak alkol yasağı. Ama keşke alkol yasağına ses çıkardığımız kadar bu ülkenin çocuklarına önem ve öncelik verilmemesine de ses çıkarsak."

'Artık okullarla ilgili yazmaktan ve bu konuda yalnız kalmaktan yoruldum'

Alçı, devamında bir yılı aşkın süredir devam eden uzaktan eğitimle ilgili görüşlerini dile getirdi. "Ben artık okullarla ilgili yazmaktan ve bu konuda yalnız kalmaktan yoruldum. 1.5 seneye yürüyoruz okulsuz. Bu gidişle önümüzdeki seneden bile korkmaya başladım" ifadesini kullanan Alçı, "Çocuklarımız göz göre göre mahvoldu. Şimdi memlekette iki hafta boyunca kitap, kalem, defter satışı yasaklandı. Alkol yasağına çıkan sesin milyonda biri ses çıkmıyor. Bırakın sesi bu, konu bile değil" diye yazdı.

'Bizim bu gömleğin düğmelerini tamamen açıp yeniden iliklememiz gerekiyor'

Alçı, sözlerini "Sevgili dostlar, bizim bu gömleğin düğmelerini tamamen açıp yeniden iliklememiz gerekiyor. Bunun siyasi görüşü, sağı, solu yok. Topyekun bir zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Aksi takdirde sosisin, salamın, baklavanın, böreğin temel ihtiyaç olarak görülüp kitabın ve kalemin yasaklandığı, özgürlük adı altında bir tek alkol yasağına isyan edildiği bir ülkede yaşamaya devam edeceğiz" diye noktaladı.