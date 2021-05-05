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    Pazarcılar, arife günü de tezgah açmak istiyor

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    Sputnik Türkiye
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    Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, pazar yerlerinin arife günü ve haftanın peş peşe iki günü açılması gerektiğini, bu şekilde pazarcının elinde kalan ürünü ertesi gün satabileceğini söyledi.

    Pazar yerleri, yaş meyve ve sebzeyle sınırlı olmak üzere 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri de açık olacak. Ancak pazarcı esnafı, semt pazarlarının haftanın iki günüyle birlikte arife günü, yani 12 Mayıs'ta da açık olmasını istiyor.

    Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, pazarların haftada sadece tek gün açık kalmasının yeterli olmayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

    "Bizim getirdiğimiz, çilek, muz, erik, domates, biber ve patlıcan gibi ürünleri aynı gün bitireceğimizin garantisi yok. Tezgaha konacak ürünü aynı gün tüketicinin alacağının garantisi yok. Biz pazar yerlerinin peş peşe haftanın iki günü açık olmasını istiyoruz ki birinci gün tamamı satılmayan ürünü ertesi gün bitirme imkanımız olsun. Bu iki gün cuma ve cumartesi olabilir. Ayrıca, çarşamba günü bayram arifesi var, arife günü de pazar yerleri açık olmalı. Bayram günü kimse pazara gelmez. Bizim görüşlerimiz bu şekilde."

    Tekstilci esnafı da mağdur

    Karar kapsamına tekstil, ayakkabı ve züccaciye esnafının alınmamasının onları mağdur edeceğine dikkati çeken Karaca, Ramazan Bayramı nedeniyle mal alıp stoklayan bu esnafın ellerinde büyük miktarda ürün kalacağını söyledi. Karaca, özellikle tekstilci esnafı için arife günü pazar yerlerinin açılması talebinde bulunarak, "Bir gün de olsa açık olsun ki ellerindeki ürünün tamamını olmasa dahi bir kısmını satabilsinler" ifadelerini kullandı.

    'Pazarlar açılırsa fiyatlar düşer'

    Ülkedeki pazarların yüzde 20'sinin üretici pazarı olduğunu vurgulayan Karaca, köylünün de ürününü doğrudan satmakta sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

    Karaca, bu süreçte yaş meyve ve sebzeyi satan tek yer olan marketlerin ürün fiyatlarında önemli artışlar yaptığını ve üretici ile market fiyatları arasındaki makasın açıldığını savundu. Bu durumun tüketiciyi de mağdur ettiğine dikkati çeken Karaca, pazarların açılmasıyla üreticinin ucuz ürün satın alma imkanına kavuşacağını kaydetti. 

    TESK: Pazarcı hep tam gününde açık olmalı

    Öte yandan pazarcı esnafının 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık kalmasını olumlu bulan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şunları söyledi:

    "Pazarcı esnafımızın tam kapanma döneminde cumartesi günlerinde açık olacağı kararı hem ürünlerin zayi olmaması, hem de vatandaşın doğrudan taze meyve ve sebzeye daha ucuza ulaşması açısından çok sevindirici. Bununla birlikte tüm semt pazarlarının kontrollü olarak her zaman gününde açık olması, hem vatandaşın hem de pazarcı esnafımızın en önemli isteği." 
    Etiketler:
    arife, Bayram, Ramazan, TESK, tezgah, Pazar, Esnaf, TÜSPAF, Ali Karaca
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