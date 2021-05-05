Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait 18 arazi satıldı

Resmi Gazete Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından farklı illerde düzenlenen özelleştirme ihalelerinin sonuçları açıklandı.

Özelleştirme yoluyla satışı gerçekleştirilmesi için yapılan ihaleler ile kimlerin ihaleyi kazanıp taşınmazları satın almaya hak kazandıkları kamuoyuna duyuruldu. Altı ildeki binlerce metrekarelik toplam 18 arazinin satıldığı belirtildi.

Birgün'ün aktardığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğlere göre ihalesi yapılan ve satışı kararlaştırılan taşınmaz şu şekilde duyuruldu: