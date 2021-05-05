Putin ve Erdoğan, Türkiye'de Sputnik V aşısının ortak üretimini konuştu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Türkiye'deki epidemiyolojik durum ışığında koronavirüsün yayılmasıyla mücadele konusunu detaylı bir şekilde ele alırken Putin, bu alandaki pratik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Putin ile Erdoğan'ın Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin Türkiye'deki tesislerde ortak üretimiyle ilgili imkanları istişare ettiği belirtildi.

Sputnik V aşısının tedarikinin bu aydan itibaren en kısa sürece organize edilmesi üzerinde durulduğunu belirten Kremlin, Rus aşısının Türkiye'deki tesislerde ortak üretimiyle ilgili imkanlar üzerinde çalışma yapıldığını kaydetti.

Erdoğan, Rus tarafının verdiği destek için Putin'e teşekkür ederken taraflar, alınan salgınla mücadele önlemlerinin mevcut durumun ciddi bir şekilde iyileşmesini ve turizm alanındaki iki taraflı trafiğin yeniden başlamasını sağlayacağını ifade etti.

Bölgedeki güncel konular hakkındaki görüş alışverişine devam eden Putin ve Erdoğan, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri de değerlendirdi.

Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de istikrarın pekiştirilmesine yönelik etkileşimini yapıcı olarak tanımlayan liderler, Anayasa Komitesi dahilinde Suriyeli taraflar arasındaki diyaloğun teşviki amacıyla yapılan koordineli çalışmaları ve bazı bölgelerde terör örgütlerinin kalıntılarına karşı yürütülen tavizsiz mücadeleyi sürdürme niyetinde olduklarını vurguladı.

Putin ve Erdoğan, Libya'da Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin ana siyasi güçlerin ve bölgelerin çıkarlarını dikkate alarak ülkenin bütünlüğünü pekiştirmek için yürüttüğü çabaları desteklemeye devam etmeyi kararlaştırdı.

Dağlık Karabağ'daki durumu ise çatışmaların ve tüm askeri faaliyetlerin kesilmesini kontrol eden Türk-Rus Ateşkes İzleme Merkezi'nin faaliyetleri bağlamında istişare eden liderler, kişisel temasları sürdürme ve diğer kanallar aracılığıyla sürdürülen düzenli ikili diyaloğu geliştirme konusunda mutabakat sağladı.