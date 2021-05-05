Bakan Selçuk Hıdırellez çizimini paylaştı: 'Herkes aşılanmış, güneşli ve sağlıklı günlere ermişiz, okullarımız açık'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Benim Hıdırellez çizimim:) Herkes aşılanmış, güneşli ve sağlıklı günlere ermişiz, okullarımız açık, çocuklarımız okul bahçelerinde... Rabbimden bunları diliyorum. Geriye kalan her şeyi biz öğretmenlerimizle dayanışma içinde hayata geçiririz inşallah."
Benim Hıdırellez çizimim:) Herkes aşılanmış, güneşli ve sağlıklı günlere ermişiz, okullarımız açık, çocuklarımız okul bahçelerinde... Rabbimden bunları diliyorum. Geriye kalan her şeyi biz öğretmenlerimizle dayanışma içinde hayata geçiririz inşallah... pic.twitter.com/x8H5SgWXuK— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 5, 2021
Bakan Selçuk dün sosyal medyada '#20liyaşlarchallenge' akımına katılarak ünlü aktör Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşmıştı.
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