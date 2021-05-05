Bakan Selçuk Hıdırellez çizimini paylaştı: 'Herkes aşılanmış, güneşli ve sağlıklı günlere ermişiz, okullarımız açık'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Benim Hıdırellez çizimim:) Herkes aşılanmış, güneşli ve sağlıklı günlere ermişiz, okullarımız açık, çocuklarımız okul bahçelerinde... Rabbimden bunları diliyorum. Geriye kalan her şeyi biz öğretmenlerimizle dayanışma içinde hayata geçiririz inşallah."

Benim Hıdırellez çizimim:) Herkes aşılanmış, güneşli ve sağlıklı günlere ermişiz, okullarımız açık, çocuklarımız okul bahçelerinde... Rabbimden bunları diliyorum. Geriye kalan her şeyi biz öğretmenlerimizle dayanışma içinde hayata geçiririz inşallah... pic.twitter.com/x8H5SgWXuK — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 5, 2021

Bakan Selçuk dün sosyal medyada '#20liyaşlarchallenge' akımına katılarak ünlü aktör Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşmıştı.