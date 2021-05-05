Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etti

Habertürk'te yayınlanan 'Ebru Baki ile Para Gündem' programı sonrası kanalın Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in işine son verildi. Bu gelişmenin ardından kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un istifa ettiği öğrenildi.

Habertürk'te yayınlanan Ebru Baki ile Para Gündem programı sonrası Bülent Aydemir'in işten çıkarılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı.

Gazeteciler.com'un iddiasına göre, Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa etti.

Habertürk'ten konuya dair resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa teklifinin konuşulduğu Habertürk'teki programın sunucusu Ebru Baki'yi hedef almıştı.

"Habertürk'te art niyetli Ebru Baki'ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver'in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi? Ebru Baki, her seferinde MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur. Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!"

Yönter paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını 'aynen iade ettiğini' dile getirmişti.

Aydemir, "Son zamanlarda bir alışkanlık başladı böyle gazetecilere, hoşuna gitmeyen bir şey olduğunda ayar veren, hedef gösteren açıklamalar. Bu ifadeleri, aynen ölçüsüyle ne bir eksik ne bir fazla, Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren böyle açıklamaları kabul etmiyorum. Benzer şeyler geçmişte benim de başıma geldi. Bana sahip çıkan kimse olmadı. Bizim sahibimiz belli zaten, yüce Allah. Senin sahip çıkılmaya ihtiyacın yok ama şunu söylemek istiyorum. Bunu misliyle iade ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bülent Aydemir'in sözleri üzerine Ebru Baki ise, "Evet sahip çıkılmaya hiç ihtiyacım yok, onun dışında verilecek bir cevap yok. Sana çok teşekkür ederim ama açmak istediğim bir konu değil. Çünkü bu üslupla mücadele etmek çok zor" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bugün kişisel Twitter hesabından "Habertürk TV izlemiyorum" paylaşımında bulunmuştu.