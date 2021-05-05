Naci Görür’den Biga depremi yorumu: Gerilim artıyor

AFAD verilerine göre, bugün 09:42 sıralarında Erdek Körfezi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, bu sabah Çanakkale/Bozlar/ Biga’da 4,2 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Çan-Biga Fay Zonu içerisinde. Bu zon KAF’ın güney koluna ait. Zon içerisnde genellikle 6’lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor."
Arkadaşlar, bu sabah Çanakkale/Bozlar/ Biga’da 4,2 deprem oldu. Bu deprem muhtemelen Çan-Biga Fay Zonu içerisinde. Bu zon KAF’ın güney koluna ait. Zon içerisnde genellikle 6’lar mertebesinde depremler görülür. Kuzey Marmara ile birlikte buralarda da gerilim artıyor. Sevgiyle. pic.twitter.com/EPzJhKpLZ2— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 5, 2021
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)