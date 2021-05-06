Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödemesi başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yağtığı açıklamada"Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı" dedi.
Geçen hafta yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti.
Bilgin, SSK emeklilerine 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini söylemişti.
Ramazan Bayramı ikramiyesinin bayramdan önceki hafta ödeneceğini vurgulayan Bilgin, "12.7 milyon emekliye 12.3 milyar lira ikramiye ödenecek. SSK emeklilerimizin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ise 7 Mayıs'ta bayram ikramiyeleri hesaplarına yatırılacak" ifadelerini kullanmıştı.
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