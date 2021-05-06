'Tam kapanmanın süresi bir hafta daha uzatılabilir'

17 günlük tam kapanma uygulamasının bir hafta daha uzatılabileceği ileri sürüldü. AK Partili bir yetkili, bu iddia için "Net değil ama konuşuluyor" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı devam eden tam kapanma sürecinin bir hafta daha uzatılabileceği konuşulmaya başlandı.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın aktardığı iddiaya göre resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle tam kapanma bir hafta daha uzatılabilir. AK Partili bir yetkili bu iddia için, "Net değil ama konuşuluyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın başta günlük pozitif vaka sayısı olmak üzere salgın süreciyle ilgili verileri takip ettiğini hatırlatan yetkili, "Genel yaklaşım bayramdan sonra salgın gündeminin kalkması. Ama bunun için hedeflenen sayılar var, onlara ulaşmak gerekiyor. Ayrıca aşının artmış ve yaygın şekilde uygulanabilir olması ve bazı tedbirlere devam edilmesi gerekiyor. Açılma-kapanma ekonomiyi, toplumu, bireyleri, herkesi yoruyor. Süre belki biraz daha uzatılıp kademeli-kontrollü bir açılmaya gitmek daha doğru olabilir" dedi.