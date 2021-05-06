Pencereden kamyonetin kasasına düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir’de meydana gelen olayda, 4 katlı binanın en üst katında oturan Aysu ve Kabil Uykutalp çiftinin çocukları Miray Karakız Uykutalp, pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Uykutalp, park halindeki kamyonetin kasasına düştü.

Yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Miray Karakız Uykutalp'ın cenazesi, sabah mezarlıkta kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı’na defnedildi.