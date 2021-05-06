PTT önündeki sosyal yardım kuyruğu uzadı, ekipler müdahale etti

Tüm Türkiye'de 29 Nisan Perşembe akşamı başlatılan tam kapanma süreci 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'da sona erecek. Sokaklar sessizliğe bürünürken, zorunlu ihtiyacı olan vatandaşlar belirli saatler arasında evlerinin yakınındaki market ve bakkallardan ihtiyaçlarını gideriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bin 100 TL’lik sosyal yardımın yanı sıra, süt ve çocuk yardımı olarak bilinen yardımları, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğini almak için Aydın PTT Merkez Şubesi'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşmasına neden oldu. Polis ekipleri sık sık uyarılarda bulunarak sosyal mesafe kontrolü gerçekleştirdi.

PTT önündeki sosyal yardım kuyruğu uzadı, ekipler müdahale ettihttps://t.co/k7rSCGKVLo pic.twitter.com/G05ucM7aKh — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 6, 2021

​Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar sıcak havanın da etkisi ile sinirlerin gerilmesine neden oldu. Zaman zaman seslerin yükseldiği kuyrukta bulanan bazı vatandaşlar da PTT karşısındaki refüjde bulunan ağaçların altına oturarak sıcaktan kendilerini korumaya çalıştı.

Uzun zamandır kuyrukta beklediğini belirten Nafiz Çamoğlu isimli vatandaş, "Sırada 200-300 kişi var. Uzun zamandır bekliyorum. Eğer bugün sıra bize gelmezse yarın sabah yine geleceğim. Polisler uyarı yapıyor ama vatandaşlar dinlemiyor. Polisin arada 1,5 metre mesafe olacak demesine rağmen, arada 30-35 santim mesafe var. Böyle giderse korona virüse karşı işimiz çok zor" dedi.