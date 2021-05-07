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    Diyanet İşleri Başkanlığı

    Diyanet TV'nin lüks teknedeki programına tepki: 'Gariban yer sofrasında şükretsin, efendiler gemilerde'

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    Türkiye
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    Diyanet TV'nin, Ramazan yayınları dolayısıyla günlük kirası 35 bin lira olan gezinti teknesini bir aylığına kiraladığı belirtildi. Porgrama tepki veren bir kişi,“Gariban yer sofrasında şükretsin, efendiler gemilerde. Millet aç geziyor siz gemi tepelerinde keyif çatıyorsunuz ve bunu benim paramla yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

    2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfı'nın iştiraki olarak kurulan Diyanet TV, üç yılda sermayesini 275 bin TL'den 25 milyon 275 bin TL'ye çıkardı.

    Diyanet TV'nin yayıncı şirketi Vakıf Medya'yı yöneten Türkiye Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanlığı görevini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yürütüyor.

    Kısa süre önce sermaye artımı ile gündeme gelen Diyanet TV, bu kez "lüks teknede Ramazan programı' ile konuşuluyor.

    '3 saatlik kiralama bedeli 10 bin'

    Sözcü'den Mert Öz'ün haberine göre Diyanet TV, Ramazan yayınları dolayısıyla bir aylığına gezinti teknesi kiraladı. Dolmabahçe Camii'nin önünden, İstanbul Boğazı manzaralı Ramazan yayını için teknenin içi stüdyoya çevrildi. 3 saatlik kiralama bedeli 10 bin, günlük kiralama bedeli 35 bin liradan başlayan tekne, bir aylığına kiralandı.

    'Ticari sır gerekçesiyle açıklanmıyor'

    Diyanet'e kiralanan teknenin kaç liradan kiralandığı ticari sır gerekçesiyle açıklanmadı.

    Diyanet TV'nin Boğaz manzaralı iftar yayınlarının sadece tekne kirası, uydu ve diğer yayın maliyetinin bir milyon liranın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 

    'Şükretmeyi öğretiyorsun da maaşın ne kadar'

    Diyanet TV'nin şatafatlı yayınları, vatandaşların tepkisine yol açtı. Sosyal medyadan, Diyanet'in yetkililerin paylaştığı teknede program görüntülerinin altına şu mesajlar yazıldı:

    • Kiraladığınız o tekneye ödediğiniz parayla 100 ailenin Ramazan ihtiyacını karşılasaydınız iyi olmaz mıydı?
    • Gariban yer sofrasında şükretsin, efendiler gemilerde. Millet aç geziyor siz gemi tepelerinde keyif çatıyorsunuz ve bunu benim paramla yapıyorsunuz.
    • Bölüm başı takriben ne kadar harcıyorsunuz? Malum pandemi koşulları, gelirlerimiz azaldı, var olanı da enflasyon eritti… Zam da dişe gelecek kadar değil. Sponsorunuz benim vergim, merak ettim kaç lira harcanıyor?
    • Hoca insanlara şükretmeyi öğretiyorsun da maaşın ne kadar, o gemiye kaç yüz bin lira verdiniz?
    Etiketler:
    Sözcü, Gemi, Tekne, Yayın, Ramazan, Diyanet TV
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