TÜİK'ten ENAG hakkında suç duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK'in tarihinde ilk defa bir grup hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve söz konusu grubun Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) olduğunu açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, dün akşam katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Haber Global'ın aktardığına göre TÜİK'i savunan Elvan, "Kesinlikle TÜİK’in rakamlarla oynaması, yüzde 30-40’lık bir enflasyon söz konusu değil" dedi.

'Bu grubun amacı TÜİK’i itibarsızlaştırmak'

Elvan, "Tarihte ilk defa TÜİK, bu grup (Enflasyon Araştırma Grubu-ENAG) ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu grubun amacı TÜİK’i itibarsızlaştırmak" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un başında olduğu ENAG, Eylül 2020 tarihinden bu yana enflasyon hesaplaması yapıyor ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

TÜİK 2020 yıl sonu enflasyonunu yüzde 14.60 olarak açıklarken, ENAG oranı yüzde 36.72 bulmuştu.