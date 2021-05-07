İçişleri Bakanı Soylu, AB heyetiyle görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu AB Komiseri Ylva Johansson'ı kabul etti.

Bakan Soylu'ya toplantıda, Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve İsmail Çataklı ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir eşlik etti.

AB heyetinden ise AB Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Göç ve İçişlerinden Sorumlu Üye Johannes Luchner katıldı.