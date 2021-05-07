'İmamoğlu'nu ben şikayet ettim' diyen Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'ya CİMER'den yalanlama

Türbe ziyaretinde ellerini arkadan bağladığı için şikayet edilen ve hakkında inceleme başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kendisinin şikayet ettiğini söyleyen Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında CİMER Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, "Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçen yıl yaptığı türbe ziyareti sırasında elleri arkadan bağlı bir şekilde yürüdüğü sırada çekilen görüntülerine ilişkin Tokatspor kulübü başkanı Ufuk Akçekaya, şikayeti kendisinin yaptığını iddia ederek, “2 gündür gündemi sarsan Ekrem İmamoğlu ile ilgili CİMER’e kim şikayet etti? Bunu açıklayacağım. Bugün de İmamoğlu açıklama yaptı. 2006 Eylül’de bir kere oturmuşluğum var. Ekrem İmamoğlu’nu CİMER’e şikayet eden benim. Ufuk Akçekaya yani Tokatspor FK başkanı. Aynı zamanda eğitimciyim. Benim hayatımı alt üst ettiler. 3 kişi bunlar. Bunların içinde Ekrem İmamoğlu da var” demişti.

Akçekaya'nın bu açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Evren Başar, “Bu kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir” açıklaması yaptı.

Burada adı geçen kişinin CİMER kayıtlarında böylesi bir başvurusu söz konusu değildir. https://t.co/4sbJoJO5KZ — Evren Başar (@evrbsr) May 6, 2021

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