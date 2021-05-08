Ahmet Hakan: Mehmet Ceyhan'ın ne yapmasını bekliyorsunuz, bazıları gibi 'Virüs yalan, aşı lüzumsuz' falan demesini mi?

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, sosyal medyada yapılan 'Mehmet Ceyhan tutuklansın' paylaşımlarını eleştirdi. Hakan, "Ne yapmasını bekliyorsunuz Mehmet Hoca’nın? Bazıları gibi çıkıp da 'Korona yok, virüs yalan, aşı lüzumsuz' falan demesini mi?" diye sordu.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında sosyal medyada yürütülen 'kampanyayı' değerlendirdi.

'Mehmet Ceyhan tutuklansınmış' başlığıyla yayımlanan yazısında ilk olarak "Niye tutuklansınmış? Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş. Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım. Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde 'saçmalık' maddesine karşılık olabilir" ifadesini kullanan Hakan, şöyle devam etti:

"Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken, 'Koronadan kaybettik' tarzı haberler sıradanlaşırken, entübe edilenler hayatla ölüm arasında gidip gelirken ne yapmasını bekliyorsunuz Mehmet Hoca’nın? Bazıları gibi çıkıp da 'Korona yok, virüs yalan, aşı lüzumsuz' falan demesini mi?"