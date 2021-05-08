Elazığ Başsavcılığı'ndan Sedat Peker'in ifadeleriyle ilgili açıklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in Ağar Ailesi'nin talimatıyla öldürüldüğünü iddia ettiği Yeldana Kaharman soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, Peker'in "Yeldana Kaharman, AK Parti Milletvekili Tolga Ağar'ın cinsel saldırısına uğradığı şikayetinin ardından ölü bulundu" iddiasını yalanladı.
Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şöyle dendi:
- “Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgili paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.
- Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan olay yeri incelemesi, ölü muayene ve otopsi işlemi ve dinlenen tanık beyanları sonucunda müteveffa Kaharman’ın asıya bağlı gelişen asfiksi sebebiyle vefat ettiği, müteveffayı intihara azmettiren, teşvik eden, intihar kararını kuvvetlendiren veya intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kimsenin bulunmadığı tesbit edilerek 16/10/2019 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği anlaşılmıştır.”
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