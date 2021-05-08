Elazığ Başsavcılığı'ndan Sedat Peker'in ifadeleriyle ilgili açıklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in ifadeleriyle ilgil açıklama yaptı. Başsavcılık, Yeldana Kaharman'ın ölümünün intihar sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in Ağar Ailesi'nin talimatıyla öldürüldüğünü iddia ettiği Yeldana Kaharman soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, Peker'in "Yeldana Kaharman, AK Parti Milletvekili Tolga Ağar'ın cinsel saldırısına uğradığı şikayetinin ardından ölü bulundu" iddiasını yalanladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada şöyle dendi: