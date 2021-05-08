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    'Erdoğan için 8.5 yılda 2 bin 23 şiir yazdım' diyen adamın eşi: Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini kıskanıyorum

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    Malatyalı Nusret Başyiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 8.5 yılda 2 bin 23 şiir yazdığını söyledi. Başyiğit'in eşi Ayşegül Başyiğit de "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini kıskanıyorum. Eşimin bana bir, iki defa şiir yazdığı oldu. Yazıyor bazen" ifadesini kullandı.

    Malatya'da bir hastanede hizmetli personel olarak çalışan 47 yaşındaki Nusret Başyiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 8.5 yılda 22 bin 184 mısradan oluşan 2 bin 23 şiir yazdığını söyledi. 

    İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre "Malatyalıyım, şiir yazmaya çalışıyorum. Şairim demeyelim, üstatlarımız bize kızar. 2 bin 23 hedefimize yazdığımız 2 bin 23 şiirimize yaklaşık 8 buçuk yıl önce başladım" ifadesini kullanan Başyiğit, şöyle devam etti:

    • "İlk önce 6 bin mısralık 200 metre uzunluğunda rulo halinde, el yazması 'Candır, cennettir benim ülkem' isimli bir şiir yazdım. Onu bitirdikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın ve bu kutlu davaya gönül vermiş bütün insanları bir fotoğrafla, şiirle bütünleştirerek 2 bin 23 hedefimize 2 bin 23 şiir yazdım. Bu şiirlerimizi hem 520 metre uzunluğunda rulo halinde yaptık hem de evimizin salonunda sergiledik. Değerli dostlarımız gelip, bakıp okuyorlar. Beğenmeyen de oluyor. Ben işin en rahat kısmını burada seçtim, 8 buçuk yılda yazdığım şiirleri yazmak çok zordu.

    'Evimizin salonunu boşalttık, bu şekilde şiirlerimizi sergiliyoruz'

    • En rahat kısmı bu oldu çünkü ruloları indirip, kaldırması zor oluyor. Yer bulmak zor oluyor, eşime nazım geçtiği için evi kiraladık sayılır. Evimizin salonunu boşalttık, bu şekilde şiirlerimizi sergiliyoruz. Şimdiye kadar gören hiç kimseden olumsuz bir tepki almadık, zaten hedefimiz belli. Kutlu davamıza 2 bin 23 şiir yazdık. Şiirlerimiz toplam 22 bin 184 mısra oldu. Özellikle fotoğraf çekmek için gelen çok oluyor. Onlara da kapımız açık isteyen gelip fotoğraf çekebilir."

    'Perdelere kadar şiir asmış, daha ne diyebilirim'

    Başyiğit'in eşi Ayşegül Başyiğit, eşinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini kıskandığını belirterek "5 çocuk annesiyim, 22 yıllık evliyim. Eşim şairdir. Evin içinde şiir yazıyor. Geceleri uyanıyoruz, bakıyoruz ki şiir yazıyor. Sürekli yazıyor. Bu durumdan mutluyum ama Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini kıskanıyorum" dedi. Başyiğit, şunları söyledi:

    • "Eşimin bana bir iki defa şiir yazdığı oldu. Yazıyor bazen. Şiirlerini bu sefer evimizin salonunda sergiledi. Bende destek oluyorum. Bu duruma kızmıyorum, hayat müşterek. Birbirimizi anlayışla karşılamalıyız. Salonda da güzel durdu, güzel oldu. Gelen misafirlerimizde beğeniyorlar. Perdelere kadar şiir asmış daha ne diyebilirim. Sözün bittiği yer diyelim."
    Etiketler:
    2023, Kıskançlık, Evlilik, Şiir, Nusret Başyiğit, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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