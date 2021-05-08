Erdoğan'dan İsrail'e kınama: Her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya girerek, ses bombalarıyla Filistinlilere saldırmasına ilişkin olarak açıklama yaptı.
Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "İsrail’in ilk kıblemiz Mescidi Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İsrail’in ilk kıblemiz #MescidiAksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 8, 2021
Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.
Erdoğan, mesajını Türkçe, İngilizce ve İbranice olmak üzere üç farklı dilde paylaştı.
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