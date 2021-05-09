Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştay, ülkemizin hukuk devleti vasfının korunmasında vazgeçilmez bir konuma sahiptir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bürokrasiye inceleme, danışma ve karar organı vasfıyla yardımcı olan, yönetimi de yargı yoluyla denetleyen Danıştay'ın, Türkiye'nin hukuk devleti vasfının korunmasında vazgeçilmez bir konuma sahip olduğunu belirtti.