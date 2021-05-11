Diyanet'ten Kudüs bildirgesi: Terör devleti İsrail bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Mescid-i Aksa ve Kudüs’ gündemiyle düzenlenen ‘Acil Kudüs Toplantısı’nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, İsrail'in barış ve huzurun önündeki en büyük engel olduğu vurgulandı.