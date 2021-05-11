Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olarak açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu.

Koca, son hafta vaka sayısı en çok azalan illerin Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ olduğunu duyurdu. 17 Mayıs'a dek sürecek tam kapanma uygulamasına atıfta bulunan Koca, "Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak" diye yazdı.

Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak. pic.twitter.com/6ocxHykynk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021

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