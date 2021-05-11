TTB'den çağrı: Aşıda patent kaldırılmalı

Son aylarda aşıda patentin kaldırılmasına ilişkin çağrılar güçlendi. TTB, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "TTB, Dünya Tabipler Birliği’ne ve ülke tabip örgütlerine, patent haklarının kaldırılması için yetki ve etki sahibi ulusal ve uluslararası kurumlar nezdinde girişimde bulunmaları yönünde çağrıda bulunur" ifadelerini kullandı.

Son aylarda aşıda patentin kaldırılmasına ilişkin çağrılar yapılırken, Türk Tabipler Birliği (TTB) konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

TTB, aşılar üzerindeki patent haklarının kaldırılmasına yönelik çağrıda bulunarak, "Pandemide yaşanan büyük insani krizin ancak aşılar üzerindeki patent haklarının kaldırılmasıyla ve üretim olanaklarının artırılması ile mümkün olacağını" vurguladı.

BirGün'de yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin sona ermesi için geliştirilen aşıların tüm dünyada yaygın olarak uygulanmasının çok kritik bir önem taşıdığını belirten TTB, aşılamanın geciktiği her dakikanın küresel olarak hastalığın yayılmaya devam ettiğini ve yaşam kayıplarına yol açtığını vurguladı.

"Durumun ciddiyetini dikkate alan kamu kurumları ellerindeki bilgi birikimini ve tüm kaynakları küresel bir felaketle karşı karşıya olunması nedeniyle şirketlerle paylaştılar, devletler şirketlere 'hızlı çözüm finansmanı' adı altında milyarlarca dolarlık kamu fonu aktardılar. Bunun sonucunda hızla birçok aşı geliştirildi" denilen açıklamada, yeterli doz aşı üretimi ve küresel erişim için çaba harcanması gerektiğini kaydedildi.