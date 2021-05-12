Instagram ve Facebook, Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa paylaşımını kaldırdı

Instagram ve Facebook, Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın Mescid-i Aksa'da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek izleyen Yahudilerin bulunduğu videoyla ilgili tepki paylaşımını 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırdı.