Bolu'da zincirleme kaza: Motosikletli kurye hayatını kaybetti

Bolu'da medyana gelen kazada, 35 yaşındaki Emrah Çınar idaresindeki paket servis kurye motosikleti ile H.Ö.A. yönetimindeki otomobil ve K.T idaresindeki otomobil çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazasında yola savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yolda sonra da ambulansın içinde dakikalarca kalp masajı yaptı.
- Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti.© AA / Zafer Göder
- Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti.Zafer Göder
Daha sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Çınar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüleri ise olay yerine gelen polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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