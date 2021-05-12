Bolu'da zincirleme kaza: Motosikletli kurye hayatını kaybetti

Bolu'da zincirleme kazada ağır yaralanan motosikletli paket servis kuryesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bolu'da medyana gelen kazada, 35 yaşındaki Emrah Çınar idaresindeki paket servis kurye motosikleti ile H.Ö.A. yönetimindeki otomobil ve K.T idaresindeki otomobil çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında yola savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yolda sonra da ambulansın içinde dakikalarca kalp masajı yaptı.

Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti. © AA / Zafer Göder

Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti. Zafer Göder 1 / 2 © AA / Zafer Göder Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti.

Daha sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Çınar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüleri ise olay yerine gelen polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.