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    motosikletli kurye - kurye - kaza -

    Bolu'da zincirleme kaza: Motosikletli kurye hayatını kaybetti

    © AA / Zafer Göder
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    Sputnik Türkiye
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    Bolu'da zincirleme kazada ağır yaralanan motosikletli paket servis kuryesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bolu'da medyana gelen kazada, 35 yaşındaki Emrah Çınar idaresindeki paket servis kurye motosikleti ile H.Ö.A. yönetimindeki  otomobil ve K.T idaresindeki otomobil çarpıştı.

    Meydana gelen trafik kazasında yola savrulan ve ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yolda sonra da ambulansın içinde dakikalarca kalp masajı yaptı.

    • Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti.
      Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti.
      © AA / Zafer Göder
    • Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti.
      Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti.
      Zafer Göder
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    © AA / Zafer Göder
    Bolu'da paket servis motosikleti ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet kuryesi hayatını kaybetti.

    Daha sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Çınar, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Otomobil sürücüleri ise olay yerine gelen polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Etiketler:
    motokurye, Kurye, Motosiklet, zincirleme, Kaza, Bolu
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