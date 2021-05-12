Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bayram namazımızı camilerde kılacağız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını söyledi. "Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekânlar camilerimiz oldu" diyen Erbaş, vatandaşlara yönelik "Kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçecek Ramazan Bayramı ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayının son sahurunda TRT 1 yayınına konuk olan Erbaş, camilerde bayram namazının kılınacağını ifade ederek, "Cemaatimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekânlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti" dedi. Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak, kimseye zarar vermeden kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum."