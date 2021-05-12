Onikişubat İlçesi Kavlaklı Mahallesi’nde yaşanan olayda Mustafa Altun’a ait olduğu öğrenilen ineklerden biri, kırsal bölgede otlanırken bir anda bataklık alanına girerek mahsur kaldı.

Sahibi tarafından kurtarılamayan inek için bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin vinç yarımıyla ineği bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.

Bataklığa saplanan inek vinç ile kurtarıldı https://t.co/hMibfVxmeI pic.twitter.com/9dbWDCZwBj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 12, 2021

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