Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa, Müslümanlar için bir açık hava hapishanesine dönüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor" dedi.

Erdoğan, TRT tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finalinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TRT yönetimini nitelikli, özgün, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan programlara imza attıkları için tebrik ediyor, başarılar diliyorum. https://t.co/OIESLR6FEi pic.twitter.com/MeD0Znsg9h — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2021

​Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs salgını nedeniyle ramazanı biraz buruk yaşıyoruz. bu sene alınan tedbirlerden dolayı teravihlerimizi evde kıldığımız, birbirimizi ziyaret edemediğimiz bir ramazan geçirdik. TRT'nin bu sene 5'incisini düzenlediği yarışma çok farklı bir mana kazanmıştır. Değerlerimize sahip çıkan programlar için tebrik ediyorum. Bu güzel yarışma her yaştan ve her kesimden insanımız tarafından beğeniyle takip ediliyor. TRT yönetimini nitelikli, özgün, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan programlara imza attıkları için tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'İslam düşmanlığı koronavirüs kadar tehlikeli'

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: