Taylan Kulaçoğlu yeniden tutuklandı

Avukat Tamer Doğan, Taylan Kulaçoğlu'nun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığını açıkladı.
Kulaçoğlu'nun avukatı Tamer Doğan, dün yaptığı paylaşımda Kulaçoğlu'nun emniyette sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek ifadesi alındıktan sonra gözaltına alındığını bildirdi. Kulaçoğlu, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Doğan ayrıca, ifadesinin ardından Kulaçoğlu'nun tutuklandığını bildirdi.
Müvekkilimiz Taylan Kulaçoğlu yine her zamanki gibi tutuklandı!#TaylanKulaçoğlunaÖzgürlük pic.twitter.com/dlstQRPPXY— Tamer Doğan (@petrocelli1871) May 12, 2021
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