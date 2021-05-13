Antalya'da sahiller turistlere kaldı

Antalya'da, tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nın ilk gününde halk evde, turistler sahilde zaman geçirdi. Kısıtlamadan muaf turistler çocuklarıyla sahilin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da turistler, Konyaaltı Plajı'nı doldurdu.

© DHA Çocuklar anne ve babalarıyla yüzerken, kimi turistler de kitap okudu.

'Halkımızdan istirham ediyorum, lütfen evde kalalım'

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan denetimlere katılarak salgın kurallarına uyulması çağrısında bulundu. Bayramın çekirdek aileyle geçirilmesi tavsiyesinde bulunan Yazıcı, "Halkımızdan istirham ediyorum, lütfen evde kalalım, ev ziyaretleri de yapmayalım. Rakamlar düşmeye başladı, iyiye doğru gidiyoruz. İnşallah bayram sonuna kadar rakamların daha da düşeceğini umut ediyoruz" diye konuştu.

Gelecek bayramların geleneklere uygun ve daha güzel geçmesi için biraz daha sabretmek gerektiğini vurgulayan Yazıcı, bayramın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle buruk geçtiğini, saldırıyı kınadıklarını belirtti.