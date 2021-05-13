Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüs rehin alındı

NTV, saldırganın metrobüs şoförünü ve yolcuları rehin almaya çalıştığını, ancak şoförün metrobüsü tahliye etmeyi başardığını aktardı.
Palalı olduğu tahmin edilen saldırganı ikna çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı. Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, özel harekat polisleri operasyon için hazır beklerken, şahsı ikna çalışmaları sürüyor.
NTV, saldırganın metrobüs şoförünü ve yolcuları rehin almaya çalıştığını, ancak şoförün metrobüsü tahliye etmeyi başardığını aktardı.
Palalı olduğu tahmin edilen saldırganı ikna çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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