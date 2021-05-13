Altun: İçişleri Bakanımız kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır

Birileri ülkemizi 1990’ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir.



Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı.



Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir.



İçişleri bakanımız demokratik Türkiye’de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır.