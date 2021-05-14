'Babası uyurken evi ateşe verip kaçtı'

Anadolu Ajansı'nın aktardığı iddiaya göre İzmir'in Buca ilçesinde bulunan müstakil evde babası Mehmet G. ile beraber oturan Murat G. evi ateşe verdikten sonra kaçtı.

Mehmet G. ile bitişik evde oturan kardeşi Ahmet G. dumandan etkilendi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Ev kullanılamaz hale geldi

Mehmet G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı, kardeşi Ahmet G'ye ise sağlık ekiplerince oksijen verildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Murat G'yi yakalamak için çalışma başlattı.