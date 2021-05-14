Akşener'den Erdoğan'a: Getir sandığı helalleşelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik açıdan sıkıntıya düşen halktan 'helallik' istemesine İYİ Parti lideri Akşener'den tepki geldi.

Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Akşener, "Sayın Erdoğan, sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir. Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim. Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim. Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim" ifadelerini kullandı.

Sayın @RTErdogan sen unutmuş olabilirsin ama, siyasetçi milletiyle kürsülerde değil, sandıkta helalleşir.



Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim.



Zor durumdaki çiftçiyle, esnafla, işsiz gençle helalleşelim.



Milletimizin kutlu iradesiyle helalleşelim. https://t.co/ddQQlJbg59 — Meral Akşener (@meral_aksener) May 14, 2021

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü açıklamasında, kısıtlamalardan etkilenen esnafa her türlü desteği verme gayretinde olduklarını belirterek, "Buna rağmen sıkıntıya düşen insanlarımız, esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz” demişti.