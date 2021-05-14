Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle telefonda Filistin'deki son gelişmeleri ve uluslararası alanda atılacak adımları görüşmüştür" denildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle telefonda Filistin'deki son gelişmeleri ve uluslararası alanda atılacak adımları görüşmüştür" denildi.
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