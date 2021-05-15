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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, liseli öğrenciler için kamera karşısına geçti: Bazı önemli hatırlatmalarımız var

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    Türkiye
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    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liseli öğrenciler için kamera karşısında geçerek tavsiyelerde bulundu. Selçuk, öğrencilerin duygusal açıdan bir ihtiyaç hissetmeleri halinde de arayıp destek almaları için irtibat numarası paylaştı.

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı'nın YouTube kanalı için çektiği videolarda, lisedeki her sınıf için ayrı ayrı tavsiyelerde bulundu. 

    Selçuk'un tavsiyeleri arasında, TRT EBA Lise kanalında bulunan ders tekrarları ve etkinlikler hatırlatıldı.

    Bakan Selçuk'un ifadeleri şöyle:

    'Dokuzlar' denince aklınıza sadece çarpım tablosu geliyorsa...'

    'Dokuzlar' denince aklınıza sadece çarpım tablosu geliyorsa liseden çoktan mezun olmuşsunuz demektir. Oysa 9’lar benim için gelecek demek... 9. sınıfta, Türkiye’nin bugün 1 milyon 622 bin 153 öğrencisi var. Peki, ne yapsın 9’lar? Bazı önemli hatırlatmalarımız var.

    Öncelikle dünya küresel bir salgının içinden geçerken onlar derslerinin başındaydılar, sorumluluklarını hiç bırakmadılar. Zorlandılar ama bırakmadılar. Önce kendileriyle gerçekten gurur duysunlar.

    Canlı derslere devam ettiklerini biliyorum ancak konu tekrarı yapmak istiyorlarsa EBA platformu üzerinde kendileri için hazırladığımız kitaplar var. 14 etkileşimli kitap var ki kullananlar çok seviyorlar. Beceri temelli kitaplarımızın içinde binlerce beceri temelli etkinlik var. Kazanım kavrama etkinlikleri var.

    Konu tekrarını video ile yapmak isterlerse 8 derse dair 186 konu özeti EBA platformumuz üzerinden yayınlanıyor. 288 ders videosu da TRT EBA Lise kanalımızda mevcut. Hem de günde birkaç tekrarla... Bekleriz.

    Soru çözmek istiyorlarsa 'OGM Materyal Soru Bankası' adlı ücretsiz mobil uygulamamızı indirsinler. Orada, onlar için 3500 soru içeriği var. 586 soruluk 9. Sınıf Tekrar Testleri kitabımız dijital olarak erişime açıldı, EBA üzerinden ulaşabilirler.

    'Biraz daha eğlenerek çalışmak istiyoruz.' derlerse eğer Bilgi Küpü, Boşluk Doldurma, Kelime Sıralama, Sınıflandırma vb. dijital ortamda hazırlanan etkinliklerimiz var. Mutlaka göz atsınlar.

    Her şeyden önemlisi... Salgının biteceğinden, hayatın normale döneceğinden, eksiklerini rahatlıkla kapatacaklarından emin olsunlar. Kitap okumak sadece Türkçe dersinin değil, bütün derslerin başarısını artıran bir alışkanlıktır. Bol bol kitap okusunlar.

    Rahat olsunlar. Eğer duygusal açıdan bir ihtiyaç hissediyorlarsa 444 0 632’yi arasınlar lütfen. Uzmanlarımız, kendilerine destek olmak için 24 saat telefonun ucundalar.

    Bilsinler ki biz her zaman yanlarındayız, her türlü önerilerine de açığız. Görüşlerini, isteklerini, önerilerini lisedebence@meb.gov.tr adresine gönderebilir ya da sosyal medya üzerinde #lisedebence etiketiyle paylaşabilirler. 

    "Peki, ne yapsın 10’lar?"

    'Onlar' denince aklınıza sadece üçüncü çoğul kişi zamiri geliyorsa liseden çoktan mezun olmuşsunuz demektir.

    Oysa 10’lar benim için gelecek demek... 10. Sınıfta, Türkiye’nin bugün 1 milyon 209 bin 317 öğrencisi var.

    Peki, ne yapsın 10’lar? Bazı önemli hatırlatmalarımız var.

    Küresel salgın nedeniyle eğitim hayatlarının belki de en keyifli yılları olan lisenin ilk iki senesini, ne yazık ki, uzaktan eğitimle geçirdiler. Yine de çalışmayı bırakmadılar, sorumluluklarını yerine getirdiler ve yaşama sıkı sıkı tutundular. Bence her şeyden önce kendileriyle gurur duysunlar.

    İstatistiklere baktığımızda 10’ların canlı derslere katılım oranları yüksek görünüyor. Bu, çok sevindirici... Lütfen, canlı derslere sıkı sıkıya devam etsinler. Eğer konu tekrarı yapmak isterlerse TRT EBA Lise kanalımızda 324 farklı ders videosu ekrana geliyor. Gün içinde tekrarlarını da veriyoruz. Bununla birlikte EBA platformumuzda 8 derse dair konu özeti videoları var. Bunları izlesinler, lütfen...

    'Ben kitaptan çalışarak tekrar yapmak istiyorum.' derlerse eğer EBA platformumuzda onlar için hazırlanmış 15 etkileşimli kitabımız var. 980 beceri temelli etkinliğin yer aldığı kitaplarımız ve ayrıca kazanım kavrama etkinlikleri için hazırlanmış kitaplarımız var. Hepsine EBA platformu üzerinden ulaşabilirler.

    'Videodan ya da kitaptan değil, soru çözerek çalışmak istiyorum.' derlerse eğer bunun için de 'OGM Materyal Soru Bankası' adlı mobil uygulamamız var. Telefonlarına ya da tabletlerine ücretsiz olarak indirebilirler. Bu uygulamamızda onları bekleyen 3500 soru içeriği var. Bununla birlikte 646 sorudan oluşan 10. Sınıf Tekrar Testleri kitabımızı da dijital olarak erişime açtık, EBA platformumuz üzerinden ulaşabilirler.

    'İşi daha eğlenceli hâle getirmek istiyorum.' derlerse TRT EBA Lise kanalımızda yayınladığımız interaktif bilgi yarışmalarının devam ettiğini de kendileriyle paylaşmak isterim.

    Her şeyden önemlisi... Salgının biteceğinden, hayatın normale döneceğinden, eksiklerini rahatlıkla kapatacaklarından emin olsunlar. Kitap okumak sadece Türkçe dersinin değil, bütün derslerin başarısını artıran bir alışkanlıktır. Bol bol kitap okusunlar.

    Bilsinler ki biz her zaman yanlarındayız, her türlü önerilerine de açığız. Görüşlerini, isteklerini, önerilerini lisedebence@meb.gov.tr adresine gönderebilir ya da sosyal medya üzerinde #lisedebence etiketiyle paylaşabilirler.

    "'On bir' denince aklınıza sadece futbol takımı kadrosu geliyorsa..."

    'On bir' denince aklınıza sadece futbol takımı kadrosu geliyorsa liseden çoktan mezun olmuşsunuz demektir. Oysa 11’ler benim için gelecek demek... 11. Sınıfta, Türkiye’nin bugün 993 bin 87 öğrencisi var.

    Peki, ne yapsın 11’ler? Bazı önemli hatırlatmalarımız var.

    Küresel bir salgının gölgesinde bir gençlik yaşıyor ve dilediklerince sosyalleşemeden, enerjilerini harcayamadan lise hayatlarına devam ediyorlar. Başlı başına bu bile takdir edilmesi gereken bir durum. Canlı derslere devam ettikleri ve eğitim hayatlarına sıkıca tutundukları için kendileriyle gurur duymalılar.

    Bazen bu durumla baş etmekte ve salgının psikolojik etkilerini yönetmekte zorlanabilirler. Bu, çok olağan bir durum... Psikolojik açıdan bir ihtiyaç hissettikleri anda 444 0 632’yi arasınlar, lütfen... Uzmanlarımız, kendilerine destek olmak için 24 saat telefonun ucundalar.

    Eğer hâlâ aralarında duymayanlar varsa kendilerine onlar için hazırladığımız yapay zekâ destekli EBA Akademik Destek uygulamamızı mutlaka öneririm. Kısa adı ADES olan bu uygulama YKS’ye hazırlık konusunda öğrencilerimize çok ciddi bir destek sağlıyor.

    Yine aynı şekilde 'OGM Materyal Soru Bankası' adlı ücretsiz mobil uygulamamızı indirerek 3500 soru içeriğinden yararlanabilirler. Soruyu kitaptan çözmek isterlerse 787 sorudan oluşan 11. Sınıf Tekrar Testleri kitabımıza EBA üzerinden ulaşabilirler.

    Katıldıkları canlı derslere ek olarak konu tekrarlarını EBA platformumuz üzerinden rahatlıkla yapabilirler. EBA’da 8 derse dair konu özetleri var. Ayrıca 324 ders videosu ile TRT EBA Lise kanalından ders tekrarını yapabilirler. Kanalımızdan 11. sınıflar için hazırladığımız interaktif bilgi yarışmalarını da takip edebilirler.

    11. sınıflarımız kaynak kitap isterlerse eğer EBA’da 14 etkileşimli kitap, 10 beceri temelli kitap, 9 kazanım kavrama etkinlik kitabı, içerisindeki etkinliklerle onları bekliyor.

    Bunlar derslerle ilgili durumlar. Her şeyden önemlisi, salgının biteceğine, hayatın normale döneceğine, eksiklerini rahatlıkla kapatacaklarına emin olsunlar. Kitap okumak sadece Türkçe dersinin değil, bütün derslerin başarısını artıran bir alışkanlıktır. Bol bol kitap okusunlar.

    Biz her zaman yanlarındayız, her türlü önerilerine de açığız. Görüşlerini, isteklerini, önerilerini lisedebence@meb.gov.tr adresine gönderebilir ya da sosyal medya üzerinde #lisedebence etiketiyle paylaşabilirler.

    "12’ler benim için gelecek demek..."

    'On iki' denince aklınıza sadece öğle molası geliyorsa liseden çoktan mezun olmuşsunuz demektir.

    Oysa 12’ler benim için gelecek demek... 12. Sınıfta, Türkiye’nin bugün 983 bin 753 öğrencisi var.

    Peki, ne yapsın 12’ler? Bazı önemli hatırlatmalarımız var.

    Salgın sürecinin en kaygılı öğrenci grubu 12. sınıflardı. Haklılar. Bir salgının gölgesinde gelecekleri için çok önemli olan bir sınava hazırlanmak hiç kolay değildi. Biz de bu kaygıyı onlarla birlikte yaşadık. Yüz yüze eğitime başlamak için oluşan her zeminde okullarımızın kapılarını ilk önce 12’ler için açtık. Birbirimizle hep iş birliği içerisindeydik. Bu iş birlikleri için, eğitime sıkıca sarıldıkları için, pes etmedikleri için kendileriyle ne kadar gurur duysalar az. Bundan gerçekten emin olsunlar.

    12. sınıfların aktif olarak kullandıkları ve onlar için özel olarak hazırlanmış EBA Akademik Destek kısa adıyla ADES uygulamasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yapay zekâ destekli bu uygulama bir 12. sınıf öğrencisinin önce hedefini belirliyor, sonra hedefine ulaşması için ona bir strateji belirliyor. Diyor ki: 'Ya sıfırdan konuları dinleyerek çalış ya eksiklerini soru çözüp konu anlatımlı videolara giderek tamamla ya da ‘Benim eksiğim yok.’ diyorsan sadece soru çözerek ilerle.' Öğrenci çalışırken sistem, öğrencinin anlamadığı geçmiş konuları tespit ediyor, anlatım videosunun tam da öğrencinin anlamadığı yerdeki parçasına geri gönderiyor ve eksik konu bırakmadan öğrencinin yolculuğunu tamamlamasını sağlıyor. Akademik Desteği hâlâ kullanmayan bir 12. sınıf öğrencisi varsa hemen tanışmasını öneriyorum.

    Bugün bir 12. sınıf öğrencisi dersi veya takıldığı bir konuyu;

    Canlı dersle kendi öğretmeninden,

    Destekleme ve yetiştirme kurslarıyla yüz yüze kurs öğretmeninden,

    TRT EBA Lise kanalında ekrandaki öğretmeninden,

    Hafta sonu soru çözümü yapan öğretmenlerinden,

    Akademik Destek Yazılımı (ADES) ile EBA üzerinden,

    Hafta içi YKS kampı ile interaktif olarak branş öğretmenlerinden olmak üzere 6 farklı alternatiften dinleyebilir.

    YKS Hazırlık Platformumuzda interaktif soru çözümleri ve konu anlatımları devam ediyor. 9 dersten 27 öğretmenimiz Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Youtube kanalımızda öğrencilerle buluşuyor. Yine aynı şekilde 'OGM Materyal Soru Bankası' adlı mobil uygulamamızdan 3500 soru içeriğine ulaşabilirler. OGM Materyal Platformumuz kendilerine ayrıca deneme sınavları da sunuyor.

    Sınava hazırlıkla ilgili bunların hepsinden faydalansınlar, lütfen... Hepsini deneyimlesinler. Her şeyden önemlisi... Salgının biteceğinden, hayatın normale döneceğinden emin olsunlar. Bazen bu durumla baş etmekte ve salgının psikolojik etkilerini yönetmekte zorlanabilirler. Bu çok olağan bir durum... Psikolojik açıdan bir ihtiyaç hissettikleri anda 444 0 632’yi arasınlar, lütfen. Uzmanlarımız, kendilerine destek olmak için 24 saat telefonun ucundalar.

    Bilsinler ki biz her zaman yanlarındayız, her türlü önerilerine de açığız. Görüşlerini, isteklerini, önerilerini lisedebence@meb.gov.tr adresine gönderebilir ya da sosyal medya üzerinde #lisedebence etiketiyle paylaşabilirler.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Lise, Ziya Selçuk
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