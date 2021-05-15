Çavuşoğlu: Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Nekbe'nin 73. yılı nedeniye yayımladığı mesajda, "Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nekbe'nin 73. yılı nedeniyle yayımladığı mesajda Filistinlilerin yanında olduklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Yüzbinlerce Filistinlinin vatanlarından sürüldüğü Nakba felaketinin 73. yıldönümünde Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız."

Yüzbinlerce Filistinlinin vatanlarından sürüldüğü Nakba felaketinin 73. yıldönümünde #Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.🇹🇷🇵🇸 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 15, 2021

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İsrail askerleri Nekbe'nin 73. yılında Batı Şeria’da Filistinli göstericilere saldırdı: 13 yaralı

Öte yandan, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılı ve İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki amacıyla düzenlenen gösteriye müdahalesinde 13 kişi yaralandı.

Filistinliler, Nekbe'nin yıl dönümünde İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etmek için Nablus'a bağlı Kusra köyünde gösteri düzenledi.

İsrail güçleri, göstericilere karşı gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandı, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırısında 11'i gerçek mermiyle olmak üzere 13 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İlk müdahalenin bölgedeki sağlık ekiplerince yapıldığı, ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar dün de Batı Şeria'da protesto edilmiş, İsrail güçlerinin müdahalesinde 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.