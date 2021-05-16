'128 Milyar Dolar Nerede?' sorusunu gündemden düşürmeyen CHP ilginç bir eyleme imza attı. CHP'li milletvekilleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev '128 Milyar Dolar Nerede?' pankartı astı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Mahmut Tanal, Boğaziçi Köprüsü'ne '128 Milyar Dolar Nerede?' pankartı astı.

CHP'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne '128 milyar dolar nerede?' pankartı https://t.co/yjrCL6k8vi pic.twitter.com/OA1OkqNXbI — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 16, 2021

Durumu fark eden köprüde görevli polis ekipleri CHP’li vekillerin yanına gelerek pankartın kaldırılmasını istedi.

Bunun üzerine CHP’li Başarır, “Bunu 84 milyon için yaptık, sizin için yaptık bunu, geleceğiniz için yaptık” dedi.

‘Biraz dursun, biz toplarız’

Polislere tepki gösteren Mahmut Tanal ise “Bunu indirin, sökün, işlem yapın diye bir karar var mı? Yok. Pankartımızı biz birazdan toplarız. İşlem yapın arkadaşlar biz imza da atarız. Biraz dursun, biz toplarız” dedi.

CHP’li vekiller daha sonra '128 Milyar Dolar Nerede?' pankartıyla hatıra fotoğrafı çekti, özçekim yaptı.

Köprüdeki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan CHP’li Başarır, "Günaydın, buradan da soruyoruz, 128 milyar dolar nerede?” ifadelerini kullandı.