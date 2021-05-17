Estetik ameliyatı olan kadın: Doktordan şikayetçiyim, aynaya her baktığımda kendimden utanıyorum

Estetik ameliyatı olan Özbekistan uyruklu Akramova, ameliyattan sonra göğüslerinin boyutlarının birbirinden farklı olduğunu, kalçasının sağ taraftaki silikonun indiğini, sol taraftaki silikonun ise hareket halinde olduğunu gördü. Pişman olduğunu söyleyen Akramova, "Sağlığım ve psikolojim bozuldu. Doktordan şikayetçiyim" dedi.

Özbekistan'dan Türkiye'ye çalışmaya gelen 30 yaşındaki Khulosa Akramova, tavsiye üzerine İzmir'deki bir özel hastane ile göğüs küçültme ve karın gerdirme estetiği için anlaştı. Her iki operasyonu 2017'de doktor Ş.A. yaptı.

Taburcu olduktan sonra Antalya'ya dönen kadın, sargıları açtığında, göğüsleri göbeğine kadar sarktığını, karnındaki dikişler iltihap kaptığını gördüğünü söyledi. Fotoğraf çekip doktora gönderen Khulosa Akramova, "Operasyonu ben değil asistanlarım yaptı" yanıtını aldı.

Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre yeniden İzmir'e davet edilen Akramova, doktora güvenerek bu kez kalça dolgusu estetiği yaptırmak istediğini söyledi. Doktor iki ay sonrasına gün verdi. 7 bin dolar ödeyen kadın, sarkan göğüslerden ve kalçadan estetik oldu.

'1 yıla kadar kalçana oturacak'

Antalya'ya dönen Akramova, doktorun söylediklerine uyarak iki ay boyunca kalçasının üzerine oturmadı. Ancak iki ay sonunda, Akramova, göğüslerinin boyutlarının birbirinden farklı olduğunu, kalçasının sağ taraftaki silikonun indiğini, sol taraftaki silikonun ise hareket halinde olduğunu gördü. Tekrar doktoru aradığında ise, "Gayet normal ve güzel duruyor. 1 yıla kadar kalçana oturacak" sözleriyle ikna edilmeye çalışıldı.

Akramova Geçmeyen eklem ağrıları üzerine tekrar doktoru arayıp silikonları çıkarılmasını istedi. Doktor silikonların ölçüsünü unuttuğunu tekrar operasyon yapılırsa 3 bin lira alacağını söyledi.

3 yıl geçmesine rağmen herhangi bir düzelme olmaması ve doktorun ilgisizliği karşısında çaresiz kaldığını belirten kadın başka bir doktordan yardım istedi. Yeni doktor, estetik operasyonun başarısız olduğunu, bunu yalnızca kalçaya yerleştiren kişinin çıkarabileceğini söyledi.

'Estetik olduğuma çok pişmanım'

Akramova, "Estetik olduğuma çok pişmanım. Keşke eski halim olsaydı. Aynaya her baktığımda kendimden utanıyorum. Belki şişmanım diye güzel durmuyor diyerek 50 kiloya kadar düştüm ama değişen bir şey olmadı. Erkek arkadaşım vardı ondan ayrıldım. Sağlığım ve psikolojim bozuldu. Doktordan şikâyetçiyim" dedi.