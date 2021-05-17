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    Türk dizileri

    Dizi ve filmler de artık şirketler gibi Borsa İstanbul'da halka açılabilecek

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202105171044522852-dizi-ve-filmler-de-artik-sirketler-gibi-borsa-istanbulda-halka-acilabilecek/

    Reform paketinde bulunan yeni düzenleme ile artık büyük şirketlerin yanı sıra, ölçeği büyük projeler, başarılı dizi ve filmler de halka açılabilecek. Halka açılanlara kurumlar vergisinde iki puanlık indirim uygulanacak.

    Borsa İstanbul'da birincil kez halka talep edilecek şirketlere aidat teşviki için geri sayım başladı. Borsa İstanbul'da minimum yüzde 20 oranında halka talep edilen şirketler için iki puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.

    İndirim kurumların paylarının ilk kez halka talep edildiği hesap döneminden başlayacak ve 5 hesap dönemine ait kazançlara uygulanacak. Yeni dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan projeler, başarılı, popüler dizi ve filmlerin de borsada işlem görmesi hedefleniyor.

    Sabah gazetesinden Alev Şahin’in haberine göre, reform paketi zarfında şirketlerin halka arz süreçlerinin kolaylaştırılması ve teşvikine yönelik düzenlemeler yaşama geçiyor. Ürün ihtisas borsası vadeli operasyon piyasası kurarken, metal piyasası ve popüler projelere yönelik incelemeler da sürüyor. Yeni dönemde büyük şirketlerin yanı sıra ölçeği yakalayan projeler, başarılı ve popüler dizilerin de borsada operasyon görmesi hedefleniyor.

    Beş dönem koşulu

    Kazanç İdaresi Başkanlığı gelen görüşleri de dikkate alarak beyanat taslağını güncellediğini duyurdu.

    Buna kadar indirimli orandan yararlanabilmek için payların Borsa'da 17 Kasım 2020'den sonra birincil kez halka arz ediliyor olması ve asgari yüzde 20 halka arzın gerçekleştirilmesi gerekiyor. en düşük yüzde 20 oranındaki halka açıklığın beş dönem korunması gerekiyor.

    Bankalar, emeklilik şirketleri, finansal kiralama, finansman ve faktoring şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, anapara piyasası kurumları ile sigorta ve sigortanın tekrarlanması şirketleri, emeklilik şirketleri ise indirimli uygulamadan faydalanamayacak.

    İndirim, halka talep şartı sağlandığı geçici vergilendirme döneminden itibaren uygulanacak.

    Halka arzın gerçekleştiği tarihe tarafından geçmiş geçici vergilendirme dönemlerinde hukuki oran üzerinden hesaplanan geçici vergiler için düzeltme işlemi yapılmayacak.

    1 Ocak’ta başlıyor

    Ekonomi indirim, adi hesap dönemi kullanan mükelleflerin 1 Ocak 2021'den itibaren elde ettikleri kazançlarına, özel hesap dönemi kullanan mükelleflerin ise 2021 takvim yılından itibaren başlayan özel hesap dönemlerinde sağladıkları kazançlarına yönelik olacak.

    Tahsis veya ayrılma durumunda ücret indirimi sebebiyle vaktinde tahakkuk ettirilmeyen vergilerin, aidat ziyai cezası uygulanmaksızın geç kalma faiziyle tahsilatı gerçekleştirilecek.

     

    Etiketler:
    Borsa İstanbul, İstanbul, Film, Dizi
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