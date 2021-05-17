Prof. Dr. Kurugöl: Normalleşmenin şu an başlamaması gerekirdi, tarih değil hedef belirlenmeliydi

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Pandemi sırasında bir tarih belirleyip o tarihten sonra 'Bunu yapacağız' demek yanlış olur. Tam kapanma sonrası belirlenen hedef 5 bindi. Bu hedefe göre hareket edilmeliydi" dedi.

Türkiye, 17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmeye geçiyor. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona eren tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, tam kapanma sonrası belirlenen hedefin 5 bin olduğunu hatırlatarak, "Bu hedefe göre hareket edilmeliydi. Bana göre bu normalleşmenin şu anda başlamaması, vaka sayısı bir hafta boyunca 5 bin altında gittikten sonra normalleşmenin başlaması gerekirdi. AVM'lerin açılmasının öncelikli olduğunu düşünmüyorum, kapalı yerler öncelikli olamaz. Tekrar aynı şeyleri yaşamamak için normalleşmeyi bilimsel temelde yapmak gerekir ve bunu aşıyla desteklememiz lazım" açıklamasında bulundu.

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre, tam kapanma sonrası gelen kademeli normalleşme sürecinin erken başladığını vurgulayan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, şunları söyledi:

"Pandemi sırasında bir tarih belirleyip o tarihten sonra 'Bunu yapacağız' demek yanlış olur. Tam kapanma sonrası belirlenen hedef 5 bindi. Bu hedefe göre hareket edilmeliydi. Bana göre bu normalleşmenin şu anda başlamaması gerekirdi. Bir hafta 5 bin altında gittikten sonra normalleşmenin başlaması gerekirdi."

Kademeli normalleşmenin insanların açık havada dolaşmasına engel olmayacak bir şekilde olması gerektiğini ifade eden Kurugöl, "Kapalı yerler daha sıkı tutulmalıydı. Ekonomik nedenler var ama normalleşmeyle beraber insanları mümkün olduğunca kapalı yerlerden uzak tutacak şekilde normalleşmek gerekiyor" şeklinde konuştu.

'Bir kısır döngüye giriyoruz'

Prof. Dr. Kurugöl, 84 milyon kişinin emek sarf ettiğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir noktaya kadar geliyoruz ama acele ettirildiği zaman yine başa dönüyoruz ve bir kısır döngüye giriyoruz. Tarih değil, hedef belirlemek gerekir; o hedeften sonra normalleşmenin başlaması gerekirdi. Öte yandan 10 bin 500 vaka bandındayız ve normalleşmeye geçiyoruz."

'Bunu yapamazsak Ekim'de yeni bir dalgayla karşılaşmamız kaçınılmaz olur'

Prof. Dr. Kurugöl, "Öte yandan kısıtlamayı tamamlayacak olan çok önemli bir şeyi yapmıyoruz; o da aşılama. Almanya bir günde 1 milyon 350 bin kişiyi aşıladı. Türkiye'nin 17 günde aşıladığı kişi sayısı bu kadar. Kapanma sürecinde yaklaşık 1 buçuk milyon kişi aşılandı ama elimizde aşı olsa biz bunu bir günde yapabiliriz. Önümüzdeki dönemde aşı tedariki sorunlarının aşılacağı yönünde sevindirici haberler var. Bizim yaz mevsimini çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında nüfusun en az yüzde 70'ini aşılamamız lazım. Eğer bunu yapamazsak Ekim'de yeni bir dalgayla karşılaşmamız kaçınılmaz olur" diye konuştu.